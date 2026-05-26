テレビ朝日の西新社長は26日の定例記者会見で、歌手でタレントのあのさんが出演する番組「あのちゃんねる」で、特定の女性タレントに不快な思いをさせる不適切な内容があったとして「制作スタッフの配慮が足りなかった」と謝罪した。