◇MLB ドジャース5-3ロッキーズ(日本時間26日、ドジャー・スタジアム)フィギュアスケートの「りくりゅうペア」こと三浦璃来さん、木原龍一さんが始球式に登場しました。投球は木原選手が三浦選手をチェアリフトで持ち上げ、そこから捕手を務めたロバーツ監督へ投げるやり方。金メダリストの思わぬ投球方法に球場も盛り上がりました。りくりゅうペアはドジャースのメンバーとも会えたそうで、木原選手が「先ほど、ちょっと佐々木選