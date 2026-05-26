天竜浜名湖鉄道に遅れて納品されたエンジンオイルのドラム缶＝4月、浜松市中東情勢の混乱が長期化し、エンジンオイルなど自動車用油脂類の供給に遅れが生じている。一部のディーラーではオイルが不足し、整備作業にも影響が出ている。自動車メーカーは代替品確保などの検討を始めた。トヨタ自動車系の販売会社、大分トヨタ自動車（大分市）は「現在、事前予約をせずに来店した客へのオイル交換作業が厳しい」（担当者）と説明