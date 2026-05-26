俳優の山下智久（41）は26日、大阪市内で映画「正直不動産」（15日公開、川村泰祐監督）の舞台あいさつに登壇。700人の黄色い声援を受け「皆さんの優しい眼差しを見て、映画を楽しんでいただけたのかなと安心しました」と目を細めていた。前日25日に福岡で4回、この日も大阪で4回の舞台あいさつに立った山下。大阪の街はコンサートツアーで何度も訪れた街。ただ、12歳の頃、初めてテレビのロケに出演した時は「ドングリの着ぐ