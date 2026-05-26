ノルディックスキー・ジャンプ女子で、ミラノ・コルティナ五輪混合団体・銅メダルを獲得した郄梨沙羅選手（29）、手越祐也さん（38）らが26日午後8時から日本テレビ系で放送の『踊る！さんま御殿!!』に出演。明石家さんまさん（70）と初対面となった郄梨選手は住まいの悩みを告白しました。番組冒頭、郄梨選手が「8歳から（ジャンプを）始めて、21年くらいです」と言うと、さんまさんは“ジャンプ”に掛けたコメ