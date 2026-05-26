5月24日、タレントのMEGUMIが、バラエティ番組『日曜日の初耳学』（TBS系）に出演した。ダイエットの秘訣を紹介したが、番組内で披露した衣装に驚きの声があがっている。この日は、「人生を変えるダイエット＆美容術熱血授業」がテーマ。美容家として絶大な支持を受ける、MEGUMIが講師として出演した。「40代向けのダイエット方法を中心に、やせやすい体の作り方や食欲のコントロール、正しい洗顔方法などを紹介しました。MEGU