●「あなたのように抱え込む人が出ない世の中にするから!」 政界を追い出された星野茉莉(黒木華)が、市井に生きる政治素人のスナックのママ・月岡あかり(野呂佳代)をスカウトし、東京都知事選に挑む姿を描く、カンテレ・フジテレビ系ドラマ『銀河の一票』(毎週月曜22:00〜 ※FOD・TVerなどで見逃し配信)の第6話が、25日に放送された。今回は、第6話のサブタイトル「神様を待つ理由／神様を騙す理由」に込められた想いについて考察