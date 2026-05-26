先日、大相撲の夏場所を終えた欧勝海。26日は、地元・石川県の津幡警察署の一日警察署長となり、交通安全を呼び掛けました。26日朝、地元の津幡警察署を訪れた欧勝海には、早速、源雄一郎署長から委嘱状が手渡されました。「一日署長として精一杯頑張ります」先場所は、幕内で4勝11敗と大きく負け越した欧勝海。十両に陥落する可能性が大きくなりましたが、来場所に向けて決意を語りました。 欧勝海：「まずはけがを治して、