カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の新製品として、ステップトラッカー（歩数計測機能）を搭載したコンパクトモデル「GMD-B300」シリーズの追加モデルを5月中旬に発売した。ネイビーの「GMD-B300-2」とホワイトの「GMD-B300-7」の2色で、価格はいずれも17,600円。「GMD-B300」シリーズ キービジュアルGMD-B300シリーズは、統一感のあるワントーン仕上げでスポーツウェアからカジュアルコーデまで幅広いスタイルに合わせや