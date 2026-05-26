YouTubeチャンネル「【子ライオン】みにら日記‐MINIRA‐Diary‐」に投稿されたのは、飼い主さんがハンズフリーでみにらくんを撮影したときの様子。いつもの様子と比べ、より自然体で飼い主さんと触れ合うみにらくんの様子は記事執筆時点で1.4万回以上再生され、「みにらくんが近くに感じられる！」「幸せ過ぎる」「最後のママさんの姿に吹きましたwww」と多くのコメントが寄せられています。 【動画：カメラを頭につけて