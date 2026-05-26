仲睦まじい姿を見せる猫と犬。その微笑ましいやり取りを捉えた映像が注目を集めています。話題の動画の再生回数は265万回を超え「人も犬も猫も、こたつで丸くなってる尊い光景ですね」「ハッって顔がたまらなく良い表情してるw」「ふたりで何、話しているのか気になる」といったコメントが集まっています。 【動画：柴犬が『猫に甘えているところ』を見られた結果…笑えるほど『気まずそうな反応』】 こたつでまったり You