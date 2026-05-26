︎ブラッシング不足で起きる5つのトラブル 1.毛玉になる ブラッシングを行う1番の目的は毛玉を防止することです。長毛種はもちろんですが、短毛種でもブラッシングをしないと小さなもつれが2-3日ででき始め、数ヶ月で大きな毛玉となってしまいます。 毛玉ができると皮膚が引っ張られて痛みが生じるとともに、その事によるストレスやこの後ご紹介する皮膚病などの原因となります。 2.皮膚病 ブラッシ