タンクトップやキャミソールを1枚で着るには勇気がいるけれど、軽やかな羽織りアイテムがあれば気負わずスタイリングに挑戦できるはず。オシャレさんの購入品を調査したところ、【しまむら】の羽織りアイテムが優秀なのだとか！ 驚きのプチプラで手に入るシアーカーディガンや、オンオフ出番が見込める半袖ジャケットなど、まさに「こんなの欲しかった！」を叶えてくれそうなお宝候補を見逃さないで。 涼やかな