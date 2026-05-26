記事ポイント日本製衣料の国内流通比率が約1〜2％まで低下する現状を受け、NARU FACTORYが2026年3月1日にプロジェクトを始動インフルエンサーai・あさこ・むぴー、ファッジフレンド(FUDGE)のmomoなど複数クリエイターとのコラボ商品を展開SNSへのハッシュタグ投稿で誰でも参加でき、共創型のプロジェクトパートナー制度も整備されています 日本製の衣料品が国内流通のわずか約1〜2％にまで縮小しているという現実の中、1953年