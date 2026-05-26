記事ポイントモントワールが2026年5月18日より全国コンビニ先行発売「京都 福寿園 伊右衛門」こだわりの抹茶を使用したひとくちサイズの揚げせんべいスーパーマーケット等では5月25日以降に順次展開 抹茶のほろ苦さと塩味が絶妙に調和した、新感覚の揚げせんべいが登場しました。モントワールが展開する伊右衛門ブランドから、スナック菓子の新作が全国のコンビニエンスストアに並んでいます。 モントワール「伊右衛門