クエンティン・タランティーノ監督が、「ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド」の撮影現場で、ブラッド・ピットに対し厳しい警告を与えたという。 【写真】ぶち切れられたのは元妻だけじゃなかった！ 同作に出演したブルース・ダーンが、当時の緊迫した状況をピープル誌で回想。撮影中、ブルースの即興演技に対してブラッドが自ら「カット」を叫んだ瞬間、タランティーノ監督