記事ポイントマルハン東日本が2026年5月29日〜31日、秋葉原・ベルサール秋葉原で体験型フードフェス「脳汁横丁2026」を開催クリエイター9組とコラボした「脳汁屋台」が登場し、入場は無料約150個の提灯に映像を投影する「提灯マッピングステージ」にDJ KOO（TRF）やテクノ法要らが出演 食・音・光が交差する体験型フードフェスが東京・秋葉原に登場します。マルハン東日本が主催する「脳汁横丁2026」が、2026年5月29日（金）