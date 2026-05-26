福岡県篠栗町の職員が、町民からの寄付金などおよそ120万円を着服したとして懲戒免職処分となりました。26日付で懲戒免職となったのは、当時、篠栗町・産業観光課に所属していた20代の男性職員です。篠栗町によりますと、男性職員は去年10月からことし3月にかけて、地域の緑化に役立てられる「緑の募金」に町民から寄せられた寄付金と、地元の猟友会に支払われる予定だった交付金、あわせて124万円余りを着服しました。4月20日、猟