記事ポイント未就学児の宿泊・食事が完全無料になる「6月限定・キッズ応援プラン」を販売中通常1頭3,300円のペット同伴料が無料になるキャンペーンを5月10日〜6月末まで実施霧降高原牛・日光HIMITSU豚を使った手ぶらBBQと、ドームテント全18棟を完備 物価高が続くGW明けに、栃木県日光市のグランピング施設が子育て世代と愛犬家を対象にした2つの特別キャンペーンを販売開始します。世界遺産都市・日光の自然に囲まれた「グラ