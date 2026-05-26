記事ポイント静岡県産クラウンメロンと北海道産赤肉メロンの2種を使った全5品が2026年5月19日（火）に期間限定で全国発売アルフォート・シルベーヌ・エリーゼ・ロアンヌなどブルボンの定番商品にメロンの風味を掛け合わせたラインナップ量販店・ドラッグストア・小売店ほか、3品はコンビニエンスストアでも取り扱い ブルボンが、静岡県産クラウンメロンと北海道産の赤肉メロンを使用した”メロンフェア”商品5品を2026年5月19