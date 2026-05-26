◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」１５日にサッカー日本代表２６人が発表され、いよいよ北中米Ｗ杯に向けて本番モードに突入した。６月上旬からの事前キャンプと１次リーグ第２戦チュニジア戦（６月２０日）を行うメキシコ・モンテレイでも歓迎ムードが高まっている。モンテレイ在住１６年で、東北部日墨協会会長の平井伸治氏（５２）は「試合前日の１９日から“サムライブルー”に染めていきたいです」と話し、Ｗ杯通算１０