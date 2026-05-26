記事ポイント2026年6月1日発売、動物病院向けの猫用栄養補助食品グルコサミン塩酸塩・コンドロイチン硫酸・L-トリプトファン・Oralvisc(R)（ヒアルロン酸）の4成分が猫の膀胱の健康をサポートカプセルをフードに振りかけるだけで給与でき、鶏レバー風味で続けやすい設計 猫の膀胱の健康をサポートする栄養補助食品「カームウロフェル(TM)」が、2026年6月1日に発売されます。スペインのBioiberica S.A.U.が製造し、物産アニマ