元祖イケメン芸人・お笑いコンビ「ライセンス」の藤原一裕が、妻でタレントの山口美沙との夫婦ショットを披露し注目を集めている。藤原は２６日に自身のインスタグラムを更新。「なんとなくもうこの時間なら軽めかなぁと思ってたら２いってはる妻」とつづり、「＃夫婦＃朝カフェ」とハッシュタグを添えて写真をアップ。メガネ姿の藤原と帽子を被った山口がリラックスした夫婦の時間を楽しむ仲むつまじい２ショットを披露した