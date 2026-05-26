記事ポイント塩スクラブとミネラルクレイが毛穴汚れを掻き出し・吸着する2段階クレンジング天然ミントとメントールによる冷涼感で夏の蒸れた頭皮をリフレッシュ2026年7月21日（火）より数量限定発売、価格は150gで2,750円（税込） 夏の頭皮悩みに特化した頭皮用スクラブ洗浄料が、数量限定で登場します。ハーバー研究所が2026年7月21日（火）より発売する『リフレッシュスカルプウォッシュ』は、塩スクラブとミネラルクレイを