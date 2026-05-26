アメリカ・ホワイトハウス近くで男が発砲し、シークレットサービスが応戦する事件が起きた。容疑者の男はその場で死亡、流れ弾に当たった通行人が重体となった。ホワイトハウスにいたトランプ大統領に影響はなかった。記者がリポート中に銃声アメリカ・ワシントンDCのホワイトハウス近くの路上で23日、発砲事件が起きた。ホワイトハウスを背に、記者がリポートをしている最中に銃声が鳴り響いた。記者たちは突然の事態に身をかがめ