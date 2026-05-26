NPB(日本野球機構)は26日の公示を発表。DeNAは平良拳太郎投手と井上朋也選手を1軍登録しました。平良投手は今季5先発を含む6試合に出場し、2勝2敗、防御率3.81を記録しています。前回登板の15日の巨人戦では2回に三者三振など好投を披露していましたが、5回にキャベッジ選手にソロホームランを浴びると、井上温大投手に犠牲フライで2点を許し試合に敗れました。交流戦初戦のオリックスとの一戦でマウンドに上がる予定です。井上選