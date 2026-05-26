お笑いコンビ・メイプル超合金の安藤なつが26日、都内で行われた「みんなのあんしん100年プロジェクト」プレス発表会に登壇。新田恵利、石田純一と認知症や介護に関するクロストークを展開した。【集合ショット】仲良く笑顔を浮かべる安藤なつ＆新田恵利＆石田純一介護福祉士の資格を持ち、今年3月に認知症介護に関する繁田雅弘医師との共著『知っトク認知症家族と本人が自分らしく暮らし続ける超入門』（KADOKAWA）を出版し