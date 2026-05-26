ももいろクローバーZの公式ホームページが5月25日に更新され、高城れにさんがJSPO公認スポーツコーチングリーダーの資格を取得したと報告しました。【写真を見る】【 ももクロ・高城れに 】スポーツコーチングリーダーの資格取得を報告「運動の楽しさをさらに広げられるよう」続けて、「地域スポーツクラブ・スポーツ少年団・学校運動部活動等において、安全・安心で基礎的なスポーツ指導や運営にあたる方のための資格です」と説