中国・重慶市で、23日夜から24日早朝にかけて豪雨となり、広い範囲で浸水被害が発生した。22の河川で警戒水位を超えたほか、土石流も発生。これまでに3人が死亡し、19人が行方不明となっている。豪雨で幼稚園や住宅街に浸水被害広がる木々をのみ込むように増水した川。茶色い濁流が、住宅街の近くまで押し寄せている。中国・南西部の重慶市。23日夜から24日の早朝にかけて豪雨に見舞われ、広い範囲で浸水被害が発生した。市内にあ