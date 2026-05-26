タレントのアレン様が２５日、フジテレビ系「ネプリーグ」で、非公開のはずの年齢をぶっちゃけた。今回は「令和ＶＳレジェンドカリスマ対決」と題し、昭和を彩ったレジェンドタレントと、令和に活躍する若手タレントたちが対決した。この令和チームの１人がアレン様。「おいくつ？」と聞かれたアレン様は「私は非公開なんだけど、実は３２？３３ぐらいです」などとポロリ。「言っちゃっていいんですか？」と言われると「も