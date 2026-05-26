試合前に発表された阿部慎之助監督（47）の辞任を受け、巨人の主将・岸田行倫捕手（29）が交流戦のソフトバンク戦前に取材対応した。「選手は今まで通りやることは変わらない。いいプレーができるように目の前の一試合一試合を戦っていきたい」と心境を語った。この日から、橋上秀樹オフェンスチーフコーチが監督代行を務めることになった。球界に衝撃を与えた中でも、岸田は「（ミーティングでは）僕からは何も言っていないで