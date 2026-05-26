「巨人−ソフトバンク」（２６日、東京ドーム）阿部監督の逮捕、電撃辞任を受け、巨人のキャプテン、岸田行倫捕手が報道陣に対応。「僕たち選手みんなは今まで通り、やることは変わらないと思うし、今日から交流戦でファンの方もたくさん見に来られると思うので、いいプレーできるよう、一試合一試合を戦えるようにしたい」と語った。ここまで２４勝２２敗で３位。交流戦初戦を前に激震が走る中、午後１時２０分ごろから早出