国立健康危機管理研究機構によりますと、はしかの2026年の感染者数は5月17日までで498人と、2025年の約4倍となっています。直近10年間では、2019年に次いで2番目に多い感染者数です。こうした状況を踏まえ、上野厚生労働大臣はあらためて注意を呼びかけました。上野厚労大臣：（ワクチンの）定期接種の対象である1歳、または就学前の1年間に該当する場合、積極的に早期の接種をご検討いただきたい。また、海外渡航する人や2回の定