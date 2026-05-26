巨人の阿部慎之助前監督（47）の辞任を受け、この日から監督代行を務める橋上秀樹オフェンスチーフコーチ（60）が26日、試合前に取材に応じた。【写真を見る】巨人・橋上秀樹監督代行「皆さんに本当に申し訳なかったということだけは言ってました」阿部前監督との会話明かす橋上監督代行は阿部前監督ときのうときょう、話をしたといい、「ただただ申し訳なかったと。皆さんに本当に申し訳なかった、ていうことだけは言ってました」