お外に遊びに行こうとドア前で待機していたという柴犬さんたち。飼い主さんが少しだけドアを開けてあげると…まるでコントのような光景が話題になっているのです。 思わずクスッと笑える微笑ましい光景は記事執筆時点で3.4万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなりました。 【動画：犬たちが外に出たがるので、ドアを開けた結果→『ムチムチボディの犬』だけが…コントのような展開】 外に出ようと