とんでもない顔で寝るビーグルの姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で15万9000回再生を突破し、「研ナオコで草」「どんな寝方なのｗｗ」「想像の斜め上を行ってた(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：窓際で爆睡する犬→『可愛く寝ているかな』と撮影した結果…思わず二度見してしまう『衝撃の寝顔』】 仲良く日向ぼっこ TikTokアカウント「beagle_lei_noa」の