精糖工業会（東京都千代田区、森本卓会長）など砂糖製造事業者5団体はこのほど、小学生向け学習まんが「砂糖のひみつ」を制作。小学校などへ寄贈した。併せて、精糖工業会WEBサイトを通じて、子ども向け活動団体や教育機関などからの配布希望（無料）も受け付けている。「砂糖のひみつ」はGakken（学研）との共同制作。「まんがでよくわかるシリーズ」の一つとして、精糖工業会のほか、日本製糖協会、日本ビート糖業協会、日本