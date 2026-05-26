SUGIZO率いるサイケデリックジャムバンド SHAGが、4年ぶりのビルボードライブ公演を8月11日に横浜で開催する。 （関連：GLAY、SUGIZO、HYDE……YouTubeで楽しめる“トーク”の魅力ファンや同年代のリスナーにうれしいコンテンツ） 本公演では、“What Is Jam? This Is Jam!”を合言葉に、その場でしか生まれない音楽を味わうジャムイベントを開催。湧き出るフレーズが次なる発想を呼び込み、互い