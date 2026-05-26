優勝と2部降格。今季何とも極端な経験をしたのは、GKマルク・アンドレ・テア・シュテーゲンだ。今季前半戦はバルセロナに所属しており、スペイン国王杯の1試合だけ出場している。背中の怪我で離脱している期間があったが、リーグ戦でも4試合だけベンチに入っていた。しかしチームではジョアン・ガルシアが守護神となり、テア・シュテーゲンは指揮官ハンジ・フリックの構想から漏れることに。そのため、今冬にジローナへのレンタル