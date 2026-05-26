2026年5月26日から、東京・清澄白河の東京都現代美術館で「(UN)KNOWN HIROKO KOSHINO ―新説／真説 コシノヒロコ―」が開催されています。“コシノヒロコ”という名前は、日本のファッション史においてすでによく知られた存在です。しかし本展が提示しているのは、「著名デザイナーの回顧展」ではありません。むしろここで試みられているのは、あまりにも“known”になりすぎた存在を、もう一度“unknown”として読み直すことです