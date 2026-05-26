自衛隊長崎地方協力本部は、採用試験の不合格者2人に誤って「合格」通知をした隊員5人を、減給や戒告の懲戒処分にしたと発表しました。 26日付けで減給や戒告の懲戒処分を受けたのは、自衛隊長崎地方協力本部と陸上自衛隊西部方面総監部の隊員5人です。 5人は去年9月～10月に行われた隊員の採用試験で結果の入力を誤ったほか、点検などを怠り、「不合格」だった受験者2人に誤って「合格」と通知しました。 ことし3月、