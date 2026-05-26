津幡町出身で大相撲の幕内・欧勝海がきょう、地元で一日警察署長を務め、住民らに自転車の安全運転を呼びかけました。津幡警察署の一日警察署長に就任した大相撲の幕内・欧勝海は署員に対し自転車の取り締まりに関して訓示しました。その後、交通事故の防止を呼びかけるため町内の商業施設に移動し、地元の保育園の園児らに啓発グッズを手渡すなどして交流を深めました。警察によりますと、県内では今年に入ってきのうまでに、自転