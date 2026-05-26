俳優・山下智久が２６日、大阪市内で主演映画「正直不動産」（川村泰祐監督）の大ヒット御礼！大阪出張舞台あいさつに登場した。２０２２年から２シーズンにわたり放送された、山下主演のＮＨＫドラマを初の映画化。ウソがつけない不動産の営業マン・永瀬（山下）らが、ウソと陰謀が渦巻く巨大な不動産問題に直面する。大阪での舞台あいさつということもあり、控室ではイカ焼きとたこ焼きを食べた山下は「たらふくです。おい