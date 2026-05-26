俳優の山下智久が26日、大阪市内で開かれた映画『正直不動産』の「大ヒット開店御礼！舞台あいさつ」に登壇した。大阪との“知られざる縁”について語った【写真】サプライズ！客席に飛び出した山下智久歓声を浴びて登場した山下。あいさつでは「待合室で名物もいただきまして、いま“たらふく”です」と報告。MCから「もぐもぐ食べていらっしゃいましたね」と暴露されると「我慢できなかったです。おいしかったです、出汁も効