自身初のFIFAワールドカップ日本代表に選出されたDF瀬古歩夢が、注目が集まる“ボランチ起用説”について言及した。日本代表26名のうち、ボランチを本職とするのは遠藤航、鎌田大地、田中碧、佐野海舟の4名。遠藤は負傷からの完全復活を目指している段階で、現在のコンディションが未知数な部分もある。森保一監督はメンバー発表会見で「板倉滉は直近の試合にボランチで出ていますし、瀬古歩夢もセンターバックをやりながら少