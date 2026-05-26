俳優の東出昌大（38）が25日深夜放送のABCテレビ「東出昌大の野営デトックス」（月曜深夜0・00）に出演。理想の最期について語った。5年前から山奥で生活する俳優・東出昌大が、都会を生きる芸能人を自身の野営地に招き入れ、1泊2日の野営生活を行う同番組。今回は、プロボクシングWBC世界バンタム級1位の那須川天心、競泳男子で五輪3大会連続代表の瀬戸大也が東出のもとを訪れた。那須川は東出に「最終的な目的とか目標みた