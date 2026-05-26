５月２４日のオークス・Ｇ１をジュウリョクピエロ（牝３歳、栗東・寺島良厩舎、父オルフェーヴル）で勝った今村聖奈騎手（２２）＝栗東・寺島良厩舎＝が、２６日の栗東トレセンで喜びを語った。厩舎で取材に応じた今村騎手は「朝、厩舎に来て、ムードが良かったです。勝った時しかハッピーになれませんが、最後は笑顔で終わりたいと思っていました。自分の厩舎で勝てましたし、ここ（寺島厩舎）で育ててもらって良かったです。