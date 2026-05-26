日本代表は31日に控えるアイスランド代表とのキリンチャレンジカップ2026に向けて、千葉県内で調整を進めている。優勝を目標に掲げるFIFAワールドカップ2026の開幕が迫る中、壮行試合となるアイスランド戦に向けて25日に始動。鹿島アントラーズの守護神として活躍し、日本代表の常連になっているGK早川友基は「ここに来ると、色々なものを吸収できるし、刺激をたくさんもらえて、もっとやらなきゃなという思いにさせてくれます