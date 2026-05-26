日本代表は26日、キリンチャレンジカップ2026 アイスランド代表戦に向け、千葉県内で練習を行った。25日の始動日に続き、早川友基、大迫敬介、長友佑都、吉田麻也、渡辺剛、瀬古歩夢、菅原由勢、小川航基、堂安律、上田綺世、中村敬斗、佐野海舟、鈴木唯人の13名が参加。練習開始前には石川県・輪島市より、能登半島地震の復興支援に対する支援に感謝と激励の言葉が送られ、記念品が贈呈された。ストレッチやボール回しなど