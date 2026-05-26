KATACOTO＊BANKからの発表です。【映像】邑楽るいからのコメント「【お知らせ】今後の活動方針や、グループ運営で協議を重ねた結果、邑楽るいがKATACOTO＊BANKを卒業する運びとなりました。邑楽るいの卒業公演は6／27（土）夜帯＠渋谷RINGにて開催致します。邑楽るいからのコメントこの度KATACOTO＊BANKのメンバーとして活動を終了することになりました。大好きなみんなと大好きなステージにいれたことは人生の宝物です。今後の